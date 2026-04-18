Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"

Elio Di Toro, direttore sportivo dell'Audace Cerignola, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima del match casalingo contro il Team Altamura. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com:

“Non escludo una partenza, ma non posso parlare neanche di una mia permanenza. Al momento c’è una parte finale di stagione dove bisogna spingere e dare il massimo. C’è anche un percorso societario che deve vedere un discorso che deve essere sistemato e garantito nel tempo. Credo che il sottoscritto debba valutare con attenzione e vedere cosa dare a questa gente.

È un momento della mia carriera dove possono esserci delle possibilità, farò quindi la mia scelta. Aggiungo che, di comune accordo col presidente, ho rinunciato al discorso contratto della prossima stagione. La mia decisione finale andrà oltre i rapporti personali, credo sia giusto dire che ci sono persone che stanno mettendo fuori quell’amore che c’è verso Cerignola".