Audace Cerignola, Maiuri potrebbe non restare. E Di Toro è nel mirino del Casarano
Il possibile cambio di proprietà in casa Audace Cerignola, con la famiglia Greco pronta a passare la mano dopo ben dodici anni di gestione, potrebbe portare a vari cambiamenti anche nella dirigenza e in panchina con le posizioni del tecnico Vincenzo Maiuri e del direttore sportivo Elio Di Toro in bilico.
Come riferisce Tuttoc.com l'allenatore ex Cavese, che tanto ha ben figurato in questa stagione, è finito nel taccuino di un paio di club di terza serie e, al netto di un contratto ancora in essere, potrebbe essere un nome fortemente chiacchierato nella calda estate del calciomercato. Gli ofantini lavorano invece sulla possibile permanenza del ds Di Toro, sulla quale è forte il pressing del Casarano. Ma come per l'allenatore, anche per l'uomo mercato del Cerignola il futuro potrà delinearsi solo nelle prossime settimane