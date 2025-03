Ufficiale Casertana, esonerato il tecnico Massimo Pavanel. Torna Iori in panchina?

La Casertana FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Massimo Pavanel ed i suoi collaboratori Michele Zeoli e Daniele Riganti. A loro va il ringraziamento per la professionalità e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano e l’augurio di successi personali e professionali nel prosieguo delle rispettive carriere.

Pavanel, arrivato al 'Pinto' lo scorso 9 gennaio dopo l'esonero di Manuel Iori. Per il tecnico di Portogruaro un cammino da 3 pareggi e cinque sconfitte, con una media punti per partita da 0,38. Una media nettamente inferiore a quella del suo predecessore che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sarebbe già rientrato nella città campana nella giornata di ieri.

SERIE C, 31ª GIORNATA

GIRONE C

Cavese-ACR Messina 3-3

29', 59' e 61' Luciani (A), 49' [rig.] Chiricò (C), 51' Fella (C), 57' Sannipoli (C)

Giugliano-Picerno 0-2

20' [aut.] De Rosa, 64' Esposito

Monopoli-Latina 2-0

67' Grandolfo, 90'+5 Bulevardi

Sorrento-Juventus Next Gen 0-1

90'+4 [rig.] Adzic

Team Altamura- Casertana 2-0

17' Ortisi, 41' Franco

Avellino-Trapani 2-0

43' Panico, 59' Lescano

Audace Cerignola-Foggia 3-2

16' Visentin (A), 34' Tascone (F), 53' Ligi (A), 69' Salvemini (A), 75' Silvestro (F)

Benevento-Crotone 1-1

39' Ricci (C), 77' Acampora (B)

CLASSIFICA: Audace Cerignola 58, Avellino 57, Monopoli 49, Benevento 45, Crotone 44, Potenza 41, Catania 40 (-1), Picerno 39, Giugliano 35, Juventus Next Gen 35, Team Altamura 34, Trapani 32, Cavese 32, Sorrento 31, Foggia 30, Latina 24, Casertana 19, Messina 13 (-4)

(Taranto e Turris escluse dal campionato).