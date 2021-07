Casertana verso l'esclusione dalla Serie C. Il sindaco: "Spero D'Agostino vinca il ricorso"

vedi letture

"Difficile ma non impossibile": ci crede ancora il sindaco di Caserta Carlo Marino, che spera ancora nell'ammissione della Casertana al prossimo campionato di Serie C, nonostante il club, in sede di presentazione della domanda di iscrizione non abbia presentato la fideiussione.

Come riporta poi Il Mattino - ed. Caserta, il primo cittadino ha poi proseguito: "Indipendentemente da come andrà, la città merita un nuovo stadio, e quel progetto resta al centro dei programmi per il futuro. Così come continuiamo il percorso necessario a mettere a norma la struttura attuale. La gara per i sediolini e il maxischermo si è conclusa e abbiamo inviato tutti gli incartamenti necessari alla Lega calcio. A breve inizieranno i lavori. Il problema fideiussione proprio non ci voleva, e tutti da tifosi ci auguriamo che la Casertana riesca a giocare il prossimo campionato di Serie C. In caso contrario sarà mio compito interloquire con la Lega calcio per assicurare un futuro in Serie D alla squadra evitandole addirittura l'Eccellenza. Poi mi toccherà decidere quale soggetto sarebbe il più affidabile per il futuro della Casertana. Lo farò attraverso una manifestazione di pubblico interesse. Ovviamente ci auguriamo che D'Agostino vinca i ricorsi".