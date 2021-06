Catanzaro, Calabro: "Vietato pensare al pari. L'AlbinoLeffe ha numeri da capogiro in trasferta"

"Per l’Albinoleffe parlano i numeri in trasferta: 9 vittorie su 14 gare fuori casa, il capocannoniere Manconi ha segnato fuori casa 13 gol su 16. E poi l’ultima impresa in casa del Modena. Non penso serva altro per preparare questa partita": così, attraverso i canali ufficiali del club, mister Antonio Calabro.

Che oggi ha l'arduo compito di traghettare il suo Catanzaro verso la semifinale playoff. Il pari contro l'AlbinoLeffe, registrato nella gara d'andata del 2° Turno Fase Nazionale dei playoff, sorride alle aquile, ma il mister commenta mister, per l'odierna gara di ritorno, vuole attenzione: “Pensare al pari è pericolosissimo. Le assenze? Dobbiamo riuscire a colmare queste negatività con altri fattori positivi. L’atmosfera che abbiamo vissuto in questi giorni ci deve dare la carica, ma non ci deve condizionare nelle difficoltà, altrimenti non saremmo più noi. Abbiamo la consapevolezza che questi ragazzi hanno ottenuto risultati impensabili, sono orgoglioso di tutti perché i nostri difetti e i nostri pregi ci hanno portato a essere squadra”.

Prosegue: “Dopo la partita di Gorgonzola ho ribadito ai ragazzi che la prestazione fatta e il risultato ottenuto non erano per nulla scontati. Questo ambiente ti porta a estremizzare gli stati d’animo, a esaltarti nel bene e deprimerti oltremodo nelle negatività. Noi quest’anno siamo stati bravi a estraniarci e a non farci condizionare. Nell’ultima gara, invece, al gol avversario ho avuto la sensazione che tutti si fossero depressi in maniera ingiustificata. Io devo dare equilibrio non solo nel campo, ma anche nella testa di questi ragazzi e dei dirigenti".

Conclude: "Ringrazio per il sostegno i tifosi di Giovino, quelli arrivati in aeroporto a Bergamo e quelli venuti allo stadio. Sono stati meravigliosi, ci fanno comprendere quanto sia grande il valore di questa maglia, quanta passione ci sia dietro questi colori. Ma noi come squadra dobbiamo essere bravi a non farci trascinare dalle emozioni estreme che ha il nostro pubblico. Abbiamo fatto le nostre fortune reagendo alle avversità e non abbassando la testa. Dobbiamo continuare”.