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Cavese, è addio con il tecnico Prosperi: è stato sollevato dall'incarico
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Dopo appena una stagione, chiusa con un quattordicesimo posto con 42 punti che è valso la salvezza in Serie C, per Fabio Prosperi è arrivato il momento di salutare la Cavese. Il club campano ha infatti annunciato l’esonero del tecnico classe ‘79 che aveva ancora un anno di contratto. Questa la nota della società:
"Cavese 1919 rende noto di aver sollevato il Sig. Fabio Prosperi dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. Il Club ringrazia il Mister per il lavoro svolto in biancoblù, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera".
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