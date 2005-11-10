Ufficiale
Cittadella, c'è il rinnovo di Cecchetto. Il difensore ha firmato un nuovo contratto
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L'avventura del difensore centrale Cecchetto con il Cittadella proseguirà almeno per un altro anno. Il giocatore, che nella passata stagione ha disputato 12 gare con due reti all'attivo, ha infatti firmato un rinnovo con il club veneto. Questo il comunicato del club:
"Andrea Cecchetto ancora granata!
Il difensore classe 2003 prosegue il suo percorso a Cittadella che lo ha visto debuttare tra i professionisti nella stagione 2023/24. Sotto le mura dall’estate 2018, Andrea è maturato calcisticamente nel settore giovanile granata. Ad Andrea un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato ancora con i nostri colori".
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