Ufficiale Altro colpo per la Sambenedettese: dopo Krapikas arriva l'attaccante Faggioli

Secondo colpo di giornata in casa Sambenedettese che dopo aver tesserato il portiere Krapikas ha annunciato anche l'arrivo del centravanti Faggioli dalla Triestina. Questa la nota della società rossoblù:

"La U.S. Sambenedettese comunica di essersi aggiudicata le prestazioni dell’attaccante classe 2000 Alessandro Faggioli che dal 1º luglio 2026 diventerà un giocatore rossoblù.

Faggioli ha esordito tra i pro con la maglia del Teramo nella s.s. 2017/18, per poi indossare sempre in Serie C le maglie di Ancona Matelica (nella stagione della consacrazione con 14 gol e 3 assist), Virtus Entella, Arzignano Valchiampo, Campobasso, Audace Cerignola e Triestina.

Benvenuto Alessandro ed in bocca al lupo".