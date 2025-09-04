Ufficiale Triestina, altro arrivo dagli svincolati: l'attaccante Faggioli ha firmato un annuale

Continua la campagna di rafforzamento della Triestina. La società, dopo essere stata a lungo ferma sul mercato per i noti problemi societari e di liquidità, si è attivata infatti nelle ultime giornate della finestra estiva di trasferimenti e sta continuando a completare la rosa per questa stagione andando a pescare fra gli svincolati. L'ultimo arrivo è quello dell'attaccante Faggioli svincolatosi dall'Audace Cerignola con cui in questa stagione era sceso in campo per due spezzoni di gara. Questa la nota degli alabardati:

"US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Faggioli.

Faggioli, classe 2000, ha sottoscritto con la Triestina un accordo fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto nel settore giovanile del Teramo, in biancorosso ha esordito in Serie C nella stagione 2017/18, collezionando quattro presenze. Dopo aver maturato esperienza in Serie D nei tre successivi campionati, ha fatto ritorno in terza serie con la maglia dell’Ancona, totalizzando 14 gol e due assist in 39 presenze nella stagione 2021/22.

Successivamente ha militato nella Virtus Entella, rimanendo in biancazzurro un anno e mezzo con 64 presenze, nove reti e tre assist, mentre nella seconda metà del campionato 2023/24 si è accasato all’Arzignano Valchiampo, andando a bersaglio due volte in 14 presenze e servendo un assist.

Ha infine iniziato la passata stagione in Serie al Campobasso per poi trasferirsi all’Audace Cerignola, con la quale ha totalizzato 9 presenze.

Benvenuto a Trieste, Alessandro".