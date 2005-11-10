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Controsenso Bari: imbattuto in casa, ma in un San Nicola deserto. E se fosse un vantaggio?

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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 12:04Serie C
12.10.2026 12:04Serie C
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Col Giugliano nell'ultima gara poco più di 2mila tifosi nonostante il momento positivo. Pesa la rottura con la proprietà dei De Laurentiis. Solo un cambio potrebbe riportare la gente al San Nicola
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Ivan Cardia

Il Bari va, ma è estremamente solo. La squadra di Massimo Rastelli in questo primo scorcio di campionato è lì nelle zone nobili di classifica nonostante abbia già subito due sconfitte, con il solo – sorprendente – Potenza a stargli davanti. Ma questo non basta per ritrovare l’abbraccio dei tifosi sempre in rotta con la proprietà.

Imbattibile in un San Nicola deserto

Nonostante questo – appena 2317 i presenti contro il Giugliano in un impianto da oltre 58mila – il Bari in casa sta costruendo le sue fortune: quattro vittorie e un pari, col Potenza capolista, sono il ruolino di marcia della squadra di Rastelli che ancora non ha subito gol al San Nicola segnandone di contro ben sette. Per trovare un gol subito in casa in questa stagione bisogna andare alla Coppa Italia Serie C e alla sfida di inizio settembre contro il Picerno poi vinta ai rigori dopo l’1-1 nei 90’ regolamentari. E nella prossima giornata questa striscia potrebbe proseguire visto l’arrivo di un Crotone che è ultimo in classifica in classifica, anche per i sei punti di penalizzazione, e reduce da due sconfitte di fila.

Che alla fine sia un bene?

I numeri casalinghi del Bari fanno ovviamente ‘a cazzotti’ con le presenze allo stadio, ma forse sono anche figli di una minor pressione nei confronti dei giocatori. Solitamente infatti piazze come quella pugliese hanno nel sostegno caldo e appassionato della tifoseria una spinta in più anche a livello motivazionale, ma se il clima è quello respirato negli ultimi due anni questa pressione può rivelarsi controproducente e portare ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti. A tutti, ovviamente, piacerebbe rivedere un San Nicola ribollente di passione, ma al momento le condizioni non ci sono per quanto bene possa fare la squadra biancorossa. La frattura con la proprietà è ormai troppo ampia per essere ricomposta e solo una cessione – magari a quel Gregory Vaughn interessato alle ristrutturazioni dei due stadi cittadini – potrebbe permettere a Rastelli e i suoi di tornare ad avere la spinta del pubblico per puntare con ancora più decisione al ritorno in Serie B.

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