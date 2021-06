Cosenza, Antzoulas non sarà riscattato. Il greco potrebbe giocare comunque in Italia

vedi letture

Il Cosenza non sembra intenzionato a riscattare Georgios Antzoulas, difensore classe 2000 arrivato in prestito dall'Asteras Tripolis e autore di buone prestazioni nella seconda parte di stagione. Il centrale quindi tornerà in Grecia a fine mese, ma potrebbe poi tornare nuovamente in Italia come riferisce Cosenzachannel.it. L'ellenico infatti ha attirato l'attenzione di alcuni club cadetti che potrebbero muoversi per tesserarlo nella prossima stagione.