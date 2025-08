Ufficiale Dolomiti Bellunesi, arriva a titolo definitivo l'australiano classe 2005 Louis Agosti

Un altro giovane talento abbraccia il progetto della Dolomiti Bellunesi. Si tratta di Louis Agosti: centrocampista, classe 2005, è originario dell’Australia. E, a dispetto della giovane età, vanta già un importante bagaglio di esperienze a livello internazionale e professionistico. Arriva a titolo definitivo.

EX PERUGIA – Dotato di ottima tecnica individuale, Agosti può agire sia da interno di centrocampo, sia da trequartista. Cresciuto nel settore giovanile del Sydney FC, è stato protagonista anche nella terza serie australiana con la maglia del New South Wales. Ed è sbarcato in Italia nel 2023, quando ha firmato con il Perugia. In Umbria è riuscito a collezionare 14 presenze in Serie C e 17 apparizioni, condite da 2 reti, nel campionato Primavera 2.

COPPA – Non solo: Agosti si è ritagliato un ruolo di primissimo piano pure con la Nazionale australiana Under 20, con cui ha vinto la Coppa d’Asia di categoria, segnando un gol nella finalissima contro l’Arabia Saudita: 1-1 dopo i supplementari, poi successo ai rigori per Louis e compagni.

IDEE CHIARE – Il centrocampista ha scelto la maglia dolomitica con entusiasmo e convinzione: «Avevo voglia di un nuovo ambiente – spiega Agosti – e penso che questo sia un posto ideale in cui crescere sia come calciatore, sia come persona». Le idee sono chiare, a conferma che il fantasista è rapido di gambe. E di pensiero: «Mi piace attaccare e creare gioco. Le mie caratteristiche principali? Il dribbling, la finalizzazione e la capacità di servire assist per i compagni».

ESTATE A CASA – L’estate l’ha trascorsa a casa, insieme ai suoi cari: «Durante la stagione non ho modo di tornare, per cui ho approfittato della pausa per stare con la mia famiglia e i miei amici». Ora, però, Louis è proiettato sulla prima stagione con la Dolomiti Bellunesi: «Oltre ad aiutare la squadra, punto a migliorare a livello personale e diventare un atleta in grado di fare la differenza».