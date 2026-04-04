DS Foggia esplode dopo il Cosenza: "Situazione gravissima, vogliamo rispetto"

Duro sfogo del patron del Foggia, Gennaro Casillo, al termine della gara persa di misura contro il Cosenza, con particolare riferimento all’episodio del gol annullato a Cangiano nei minuti finali.

Il dirigente rossonero ha contestato la gestione dell’episodio arbitrale, sottolineando l’impossibilità di ricorrere alla revisione video: “Sapevamo che queste partite si decidono sugli episodi. Oggi l’episodio era arrivato al 92’, ma non voglio usare gli arbitri come alibi perché abbiamo anche sbagliato molto e perso troppe partite”.

Il punto centrale della protesta riguarda però la mancata revisione: “Non capisco il senso del monitor a bordo campo. A Cava l’arbitro è andato a rivedere l’azione, oggi invece ha fischiato prima e non ci ha permesso di chiedere la revisione. È una situazione di gravità assoluta”.

Casillo ha poi chiesto maggiore considerazione per il club: “Chiedo rispetto per il Foggia. Questa società non ha nulla di meno rispetto a piazze come Benevento o Salerno. Non siamo rispettati nonostante le segnalazioni già inviate”.

Infine, la chiusura è amara: “Ogni settimana giochiamo una partita decisiva e ogni settimana succedono episodi che ci penalizzano. Siamo esausti e prendiamo atto che non ci ascolta nessuno”.