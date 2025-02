Ufficiale Entella, ancora un rinnovo. Portanova prolunga il contratto con il club biancoceleste

Lo avevamo anticipato questa mattina, e ora arriva anche la comunicazione ufficiale del club: la Virtus Entella ha rinnovato il contratto con il proprio difensore Denis Portanova, che ha sottoscritto poco fa il nuovo accordo.

Ad annunciarlo, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"La Virtus Entella comunica di aver rinnovato il contratto del difensore classe 2001 Denis Portanova.

Denis, arrivato a Chiavari dal Gubbio nel gennaio del 2024, tra la scorsa stagione e quella attuale è sceso in campo 14 volte con la maglia biancoceleste. Affidabilità a servizio della squadra. Ancora insieme Denis".

Quello del classe 2001 è un rinnovo che rientra in un progetto di medio-lungo termine, e che segue a quelli già effettuati nelle scorse settimane, quando hanno prolungato i centrocampisti Giovanni Di Noia e Andrea Corbari e l'attaccante Bernat Guiu, dopo che in estate aveva prolungato anche il capitano, Luca Parodi. Chiara intenzione del club di proseguire su una certa strada, che vede per il momento i Diavoli Neri al comando della classifica del Girone B di Serie C, che di seguito riportiamo:

Virtus Entella 58, Ternana 54*, Torres 53, Vis Pesaro 49, Pescara 47, Pianese 41, Arezzo 40, Pineto 38, Rimini 37*, Gubbio 34, Pontedera 33, Ascoli 33, Carpi 32, Campobasso 30, Perugia 29, Lucchese 29, SPAL 24**, Milan Futuro 22, Sestri Levante 19, Legnago Salus 16

* due punti di penalità

** tre punti di penalità.