ESCLUSIVA TMW - Foggia, il dt Corda: “Campionato stratosferico, avanti così. Poi penseremo al futuro”

esclusiva Foggia, il dt Corda: “Campionato stratosferico, avanti così. Poi penseremo al futuro”

“Siamo in piena zona playoff, a Palermo andremo a giocarcela serenamente ma con la voglia di tornare a casa con un risultato positivo. Sapendo che affronteremo una squadra competitiva”. Così a Tuttomercatoweb il direttore tecnico del Foggia, Ninni Corda, in vista della partita di lunedì sera contro il Palermo.

Squadra costruita all’ultimo, siete in zona playoff. Il Foggia è la rivelazione del Girone C.

“Abbiamo fatto un campionato stratosferico. Avendo svolto il mercato ad ottobre e c’era tanto scetticismo, i giocatori e il mister sono stati bravi a stare sempre sul pezzo. Non era facile. Nel girone abbiamo speso meno di tutti e siamo nelle prime posizioni”.

Il prossimo anno alzerete l’asticella?

“Abbiamo deciso di pensare a fare il meglio possibile in questo finale di stagione. Vedremo dove riusciremo ad arrivare e poi ci sarà tempo per programmare”.

Ancora con Marchionni in panchina?

“Abbiamo fatto un grande lavoro. E ci siamo detti di pensare a questo finale. Dipendesse da me non ci sarebbe nessun problema, non vedo comunque difficoltà ma oggi stiamo pensando solo a fare bene adesso. Finita la stagione ci siederemo a tavolino e faremo il punto della situazione”.

Da una parte il Foggia rivelazione, dall’altra il Palermo che è una delle delusioni del Girone. Che avversario si aspetta?

“La squadra è competitiva. Nella loro testa l’ambizione era superiore, si rifaranno. È una piazza straordinaria. Poi c’è il gemellaggio tra tifoserie: saranno con noi entrambe con il cuore”.