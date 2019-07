ESCLUSIVA TMW - Tarolli: "Foggia enorme dispiacere. Futuro? Contatti in corso"

© foto di Bernd Feil/PhotoViews

Quella scorsa è stata una stagione complicata per Stefano Tarolli, portiere classe 1997. Prima il prestito al Renate durante il quale un brutto infortunio alla mano lo ha limitato e poi, pochi giorni fa, la scomparsa del Foggia, società che deteneva la proprietà del suo cartellino. Di questo e del suo futuro il ragazzo ha parlato ai microfoni di TMW.

Iniziamo dalla scomparsa del Foggia. Come hai vissuto questa situazione da foggiano e da calciatore rossonero?

"E' stato un dispiacere enorme e lo dico prima da tifoso del Foggia e poi da calciatore. E' la squadra della mia città e ci tengo tantissimo. Quest'anno ero lontano ma ho vissuto questa situazione come semplice tifosi. E' stata davvero dura".

Parlando di te l'avventura al Renate non è andata secondo le attese.

"Purtroppo no. Il Renate è una società importante ma l'infortunio che ho rimediato alla mano mi ha reso impossibile dare il contributo che volevo in campo. Adesso però sto bene, l'infortunio è alle spalle e ho ricominciato ad allenarmi in porta già da un paio di mesi".

Dal passato al futuro, c'è qualche movimento?

"C'è stato qualche contatto e presto prenderò una decisione. Ho tantissima voglia di tornare in campo e voglio dimostrare tutto il mio valore dopo l'ultima stagione".

C'è un girone dei tre di Serie C che ti incuriosisce di più e nel quale ti piacerebbe giocare?

"Sono sincero. Non ho preferenze perché la cosa più importante per me in questo momento è ricominciare a giocare. Nord, centro o sud non fa differenza. Sono pronto a misurarmi con qualsiasi realtà".

Chiudiamo con la nuova Serie C. La scorsa settimana sono stati stilati i nuovi giorni: qual è il più complicato a tuo avviso?

"Il C, senza dubbio. Ci sono squadre come Bari e Catania che hanno le potenzialità per lottare fino alla fine per la Serie B. Aggiungo anche la Reggiana. La formazione calabrese potrebbe inserirsi nella lotta al vertice".