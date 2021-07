tmw Foggia, a volte ritornano: contatti fra il club rossonero e Stefano Tarolli

Serie C

Oggi alle 15:02

Correva l'anno 2017 quando l'allora neanche 20enne Stefano Tarolli fece il suo esordio con la maglia della squadra della sua città, Foggia, in uno dei derby più sentiti del sud Italia: quello contro il Bari.

Oggi a quasi quattro anni da quel match di novembre, dopo le esperienze con Virtus Francavilla, Fidelis Andria e Arezzo, le strade dei Satanelli e del portiere classe 1997 potrebbero incrociarsi di nuovo.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW sono in corso contatti fra le parti per cercare di capire la fattibilità di una nuova comune avventura. Tarolli (23) è attualmente svincolato dopo la retrocessione in Serie D dell'Arezzo.