esclusiva Ternana, Leone: "Serve attenzione. Ci può sempre essere una buccia di banana"

Unica squadra imbattuta non solo del calcio professionistico italiano ma anche delle prime serie delle cinque maggiori federazioni del Vecchio Continente, la Ternana di Cristiano Lucarelli sta portando avanti un campionato clamoroso nel Girone C della Lega Pro. Diciassette vittorie in 22 gare e lo stesso numero di giocatori andati in gol finora. Una macchina che appare pressoché perfetta. "È vero che stiamo facendo un campionato di alto profilo - racconta ai microfoni di TMW il ds delle Fere Luca Leone -, ma è altrettanto vero che si può sempre migliorare. Fa parte della vita così come dello sport. L'obiettivo deve essere sempre quello di crescere".

Intanto ieri il 5-1 alla Casertana ha dato l'ennesimo segnale alle rivali. Nel Girone C comanda la Ternana.

"Non dovevamo dare nessun segnale, ma abbiamo dimostrato che stiamo continuando a mantenere alta la concentrazione nonostante quello che abbiamo già fatto. Perché ancora in realtà non abbiamo concretizzato nulla e una buccia di banana può sempre spuntare dietro l'angolo..."

L'essere l'unica formazione imbattuta in Italia e non solo, dunque, ha un valore relativo per lei?

"Non sono un amante delle statistiche perché credo che possano deviare l'attenzione da ciò che è davvero importante, ovvero la partita che andiamo ad affrontare. Abbiamo una strada nostra, un percorso fissato e un obiettivo ben chiaro. E per questo dico serve solo vincere. Perché se non lo fai per tutti rimani un brocco".

Visto da Terni qual è l'avversario più temibile che la Ternana potrà trovare da qui alla fine del campionato?

"Tutti. Iniziando dal Potenza e arrivando all'ultima avversaria che ci prospetta il calendario. Conosciamo bene le insidie della Serie C: il Girone C è il più difficile della categoria e quando si entra nel girone di ritorno lo diventa ancora di più. Per questo ribadisco che l'unica cosa che conta è il prossimo avversario e provare a vincere".

Per tanti il vostro exploit è stata una sorpresa. C'è stato un momento, un gol o una partita che le ha reso chiaro quanto avrebbe potuto concretizzare la formazione di Lucarelli?

"Ho avuto questo tipo di sensazioni ogni volta che ho visto i ragazzi allenarsi. Mi hanno sempre dato grande serenità perché vedo un gruppo che lavora a testa bassa, con voglia e tanta rabbia di riscattarsi dopo le difficoltà della passata stagione".

Al timone di questa squadra c'è Cristiano Lucarelli. Il contratto del tecnico scade nell'estate 2022, ma non è che c'è già stato qualche primo discorso sul rinnovo?

"Questo è davvero l'ultimo dei nostri problemi. Quando arriverà il momento opportuno ne parleremo e visto che c'è la volontà comune di andare avanti credo proprio che non ci sarà alcun tipo di problema".