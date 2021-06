Finale playoff, resiste lo 0-0 fra Alessandria e Padova. La promozione si deciderà ai rigori

vedi letture

Zero gol in 210 minuti (recupero escluso) fra andata e ritorno nella finale play off di Serie C che vedeva opposte Alessandria e Padova. Anche al Moccagatta infatti la gara finisce senza reti dopo i supplementari. La quarta promossa in Serie B si deciderà dunque ai calci di rigore.