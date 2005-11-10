Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno

Il Giudice Sportivo ha reso note le ammende per le società dopo l'ultima giornata di Serie C. La sanzione più alta è stata inflitta al Pescara, multato di 1.000 euro per il lancio di quattro petardi e un fumogeno nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori, senza conseguenze.

Segue il Barletta, che dovrà pagare 900 euro per il lancio di un fumogeno e di tre bottigliette semipiene nel recinto di gioco, anche in questo caso senza conseguenze.

Multa da 600 euro per il Livorno

Ammenda di 600 euro per il Livorno, di cui 500 per il danneggiamento del pannello di copertura della panchina da parte dei propri tesserati e 100 per un seggiolino danneggiato nel settore riservato ai tifosi amaranto. La società, che disputava la gara in trasferta, potrebbe inoltre essere chiamata a risarcire i danni, se richiesto.

Sanzioni anche per Picerno e Reggiana

Il Picerno è stato multato per il ritardo di tre minuti nell'inizio della gara, causato da un proprio tesserato che si è attardato per regolarizzare l'equipaggiamento.



Ammenda di 200 euro, infine, per la Reggiana, i cui sostenitori hanno divelto dodici mattonelle nei servizi igienici del settore ospiti. Anche in questo caso è previsto l'obbligo di risarcimento dei danni, se richiesto.