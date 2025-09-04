Ufficiale Giugliano, Nepi prolunga il contratto. Nuova scadenza fissa al 2027

In attesa della questione legata alla panchina, con mister Gianluca Colavitto prossimo all'addio e - come abbiamo anticipato - Mirko Cudini pronto a subentrargli, il Giugliano guarda anche alla rosa, e decide di prolungare il contratto dell'attaccante Alessio Nepi, che ha rinnovato su base biennale: la nuova scadenza contrattuale del giocatore classe 2000 è fissata al 30 giugno 2027.

Ecco la nota del club:

"Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver raggiunto un’intesa per il rinnovo di contratto con il calciatore Alessio Nepi, che si lega al club con un accordo fino al 2027.

Arrivato lo scorso gennaio ha contribuito con i suoi gol alla qualificazione ai playoff promozione: sei le reti totali realizzate. Protagonista di questo inizio di stagione con quattro gol all’attivo tra Coppa Italia e Campionato in tre partite".