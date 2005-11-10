Giugliano, tesserato dal 1° luglio Ibe Chinaecherem. Accordo annuale con opzione
Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Ibe Chinaecherem. L’attaccante classe 1998, si lega al club con decorrenza 01/07, con un accordo su base annuale con opzione.
Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, nelle ultime due annate ha messo a segno trenta reti e otto assist. Protagonista nella stagione appena conclusa con la maglia del Brian Lignano dove ha totalizzato 17 gol e 7 assist, laureandosi capocannoniere del Girone C di Serie D.
Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono molto carico per l’inizio di questa nuova avventura. Ci tenevo a ringraziare il presidente e il direttore, sono felice di essere arrivato qui a Giugliano. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”.