Ufficiale Il Pontedera ha un nuovo numero 10: tesserato lo svincolato Kabashi. Il comunicato

Giornata di annunci in casa Pontedera. Dopo l'esonero di mister Banchieri e l'arrivo in panchina dell'esperto Braglia infatti il club toscano ha anche ufficializzato l'arrivo di un rinforzo per il centrocampo andando a pescare fra gli svincolati. I granata hanno infatti tesserato fino a fine stagione l'ex Reggiana Kabashi, reduce da tre assist in 16 presenze in Serie B. Un innesto d'esperienza e qualità per andare alla caccia della salvezza. Questo il comunicato del Pontedera:

L’US Città di Pontedera è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Elvis Kabashi.

Centrocampista classe 1994, albanese con cittadinanza italiana, è cresciuto nel vivaio della Juventus e vanta oltre 250 presenze tra i professionisti, maturate anche in piazze importanti di Serie C e Serie B.

Ha già indossato la maglia del Pontedera tra il 2015 e il 2017, collezionando 54 presenze e 10 reti. Nell’ultima stagione è stato protagonista con la Reggiana in Serie B, totalizzando 16 presenze e 3 assist.

Giocatore tecnico, dotato di spiccate qualità offensive, è in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Indosserà la maglia numero 10.