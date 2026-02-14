Ravenna, è questione di...famiglia. A Pontedera ecco Braglia in panchina e Kabashi in campo

Se il turno infrasettimanale di Serie B ha portato a riflessioni in corso per una panchina, quella dell'Avellino (Raffaele Biancolino si giocherà il futuro contro il Pescara), ecco che invece, in Serie C, si è passati all'azione, per il turno infrasettimanale concluso giovedì ha portato a ben due esoneri, entrambi nel girone sceso in campo nel citato giorno, il Girone B. Sono saltate la panchine del Pontedera, ultimo in classifica in un raggruppamento dove non c'è la cessione diretta a seguito dell'esclusione del Rimini, e del Ravenna, secondo in graduatoria.

La prima ufficialità è arrivata dalla Toscana, con Simone Banchieri rimpiazzato da Piero Braglia, terzo allenatore della stagione del Pontedera: Banchieri era già vicino all'esonero dopo il ko del 31 gennaio contro il Campobasso, ma - con fiducia poi rinnovata - aveva sperato di salvare la panchina dopo il pari contro la Ternana, che non ha però avuto seguito. E dopo il ko contro il Forlì, ecco il ribaltone.

Cui poi è seguito l'annuncio del ritorno di Elvis Kabashi per il centrocampo: il classe 1994 indosserà la maglia numero 10.

Per Marco Marchionni al Ravenna, invece, è stata fatale proprio la Ternana, che si è imposta 2-0 sui giallorossi. Ecco quindi l'addio al tecnico, sostituito da Andrea Mandorlini, padre del Direttore Sportivo del club, Davide, e del centrocampista giallorosso Matteo; a lui, il compito di cercare di centrare subito la promozione in B.