Ufficiale Casarano, dal Frosinone arriva il difensore classe 2006 Matteo Obleac

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Matteo Obleac, difensore centrale, classe 2006.

Matteo Obleac, il percorso professionale

Di origini moldave, ma nato in Italia, ha iniziato nella Lodigiani per poi essere ceduto alla Roma dove, dal 2022, ha fatto la trafila delle giovanili fino all’Under 18. Nell’estate del 2024 è stato ceduto al Frosinone con la cui maglia ha disputato 36 partite nel campionato Primavera 1. Obleac ha inoltre disputato 6 gare con l’Under 21 della Moldavia.