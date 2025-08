Ufficiale Gubbio, arriva Gabriele Costa dall'Entella. Ceduto Bolletta al Giugliano

Due operazioni di mercato da parte del Gubbio. Ecco le note ufficiali del club eugubino:

"As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Virtus Entella a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2026 le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Costa. Nato a Lavagna il 10 Dicembre 2004 Costa è un centrocampista cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Virtus Entella e in carriera ha vestito le maglie di Pistoiese, Nuova Florida e Virtus Entella contribuendo alla vittoria del campionato di Lega Pro nella scorsa stagione".

"As Gubbio 1910 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Giugliano Calcio le prestazioni sportive del calciatore Luca Bolletta. A Luca il più sentito ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrata nella scorsa stagione e i migliori auguri per il prosieguo di carriera".