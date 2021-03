Gubbio, Rafa Munoz ci crede: "Prima la salvezza. Poi se potremmo sognare i playoff..."

Ai canali ufficiali del club, in casa Gubbio è il terzino Rafa Munoz a fare il punto a metà settimana: "Contro il Ravenna è stata una gara molto dura all'inizio, ma non ci siamo mai arresi, abbiamo lottato fino alla fine e trovando il gol ci siamo poi sbloccati: ci sono 10 gare da giocare, andiamo step by step e pensiamo prima alla salvezza. Chiaro che se poi potremmo sognare i playoff...".

Si va poi alla prossima sfida: "Abbiamo iniziato a preparare la sfida alla Virtus Verona, la c'è un campo piccolo e affronteremo una squadra forte: alle volte sentiamo qualche voce sul derby contro il Perugia, ma prima c'è la partita di sabato, e non possiamo permetterci distrazioni".

Sul personale: "Devo migliorare, si può dare sempre di più, ma finora sono soddisfatto, cerco sempre di farmi trovare sia per partire titolare che per subentrare e aiutare la squadra a vincere. Per il gioco che c'è in Italia le mie caratteristiche si sposano meglio per giocare sulla fascia, ma ripeto, sono a disposizione: il mister mi dice di essere più cattivo e stretto con le linee, lo farò".