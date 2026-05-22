Juventus, per Vlahovic spunta l'ipotesi Real Madrid. C'è l'ok di Mourinho per l'arrivo del serbo
Il futuro di Dusan Vlahovic, a meno di colpi di scena inaspettati, sarà lontano dalla Juventus. Da una parte il contratto in scadenza, dall'altra la mancata qualificazione in Champions League, quasi certa, da parte dei bianconeri e poi anche una novità, non certo da sottovalutare, emersa nelle ultime ore.
L'attaccante serbo sarebbe infatti in trattativa con il Real Madrid, con un agente che avrebbe ricevuto il mandato per portare l'attuale numero nove della Juventus ai Blancos a partire dal prossimo 1 luglio, giorno successivo alla scadenza dell'accordo con il club bianconero.
Vlahovic, chiaramente, gradirebbe la destinazione e oltre a questo ci sarebbe anche l'apertura da parte di Jose Mourinho, che tornerà, come noto, a ricoprire il ruolo di allenatore del Real Madrid nella prossima stagione. Florentino Perez ha infatti già pagato la clausola di 3 milioni di euro per liberarlo dal Benfica e come primo regalo potrebbe consegnare Dusan Vlahovic allo Special One.
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