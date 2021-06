Il Seregno fa la storia: primo posto nel girone B e promozione aritmetica in C

Giornata storica per il Seregno, che torna in Serie C trentanove anni dopo l'ultima partecipazione. Il pareggio odierno contro la Casatese ha suggellato la promozione della squadra guidata da Carlos França, che a una giornata dal termine del campionato si ritrova ad avere sette lunghezze di vantaggio sul secondo posto del Fanfulla, oggi sconfitto in casa dal Caravaggio.