Juve Stabia, ag. Mastalli: "Intervento all'insaputa della società? Resto basito, lo sapevano"

Un intervento di pulizia al ginocchio per Alessandro Mastalli che ha destato qualche malumore in casa Juve Stabia, una mancata autorizzazione all'operazione per il centrocampista ex Milan? Per fare chiarezza ai microfoni di TuttoC.com è intervenuto Augusto Carpeggiani, amministratore dell’Italian Managers Group Sports, che cura gli interessi del capitano delle Vespe. "La società è stata informata, la cosa che mi lascia basito è il fatto che non sapessero che il ragazzo si dovesse operare. Strano, sono stati informati via PEC ed il ragazzo ha ricevuto la risposta della società. Ho avuto modo di parlare con Pavone e con l'avvocato Todaro spiegando la necessità di questo intervento, il dottor Lopresti aveva spiegato che nel caso in cui sarebbe persistito il dolore avrebbe dovuto effettuare questa pulizia".

Quindi avete comunicato la decisione dell'intervento alla società? Cosa le hanno risposto?

"Assolutamente, sia attraverso la PEC che con telefonate al direttore Pavone e all'avvocato Todaro. Quando gli abbiamo manifestato purtroppo la decisione di dover fare quest'intervento la risposta è stata: fa la risoluzione e poi fa quello che vuole. Non mi sembra il modo più corretto di trattare un proprio tesserato per una società come la Juve Stabia e soprattutto per Alessandro che è anche il capitano. La sua volontà è quella di recuperare in fretta per dare una mano alla squadra fino al termine della stagione".

La risposta che le ha dato la società potrebbe essere motivata dal mancato rinnovo?

"Sicuramente, l'unica spiegazione che do è questa. Un risentimento da parte della società, non c'è altra spiegazione"