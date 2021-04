Juve U23, Anzolin: "I playoff li meritiamo per quanto fatto durante tutto l'anno"

Dalla Primavera all'Under 23, dopo un anno di assenza dal campo dovuto un'operazione al ginocchio. Poi per Matteo Anzolin è arrivato anche l'esordio in C.

Di tutto questo, il difensore ne ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sono stato ripagato di tutti i sacrifici fatti in questi mesi, è stata dura all'inizio perché sarei voluto rientrare prima, ma il ginocchio ha i suoi tempi, è servita tanta pazienza: avevo voglia di tornare a correre e giocare, ma i dottori e fisioterapisti sono stati molto bravi ad aiutarmi soprattutto a livello mentale. Tornare in campo mi ha reso davvero molto felice, riassaporare il rettangolo verde è stato davvero bello, mi mancava molto: il passaggio in U23 è stata logica conseguenza, ma cambiano molte cose, c'è un livello diverso, però è un campionato che aiuta noi giovani a inserirci nel mondo dei grandi. La prima squadra è il sogno di tutti noi".

E sulla squadra: "Conoscevo quasi tutti, ma il livello fisico e di intensità è moto più alto rispetto alla Primavera, i compagni poi mi hanno aiutato a integrarmi. Poi Zauli è un mister molto preparato, e sa creare un bel rapporto con il gruppo, tenendolo anche molto unito: io poi con lui ho un rapporto speciale di stima e di rispetto, sono molto felice di averlo come allenatore. Ora però testa al campo, alle volte pecchiamo un po' di inesperienza, ma siamo giovani, è normale: siamo soddisfatti di quanto fatto, la strada è quella giusta. Stiamo disputando ottime partite, e dobbiamo continuare così".

Conclude con una nota sulla prossima sfida: "Il Renate è una squadra molto forte, ma noi dovremmo imporgli il nostro gioco, giocando con spensieratezza per portare a casa i tre punti. I playoff li meritiamo per quanto fatto durante tutto l'anno".