Lega Pro, Vulpis: "Lavoriamo su riforma dei gironi e sul tema del minutaggio dei giovani"

Il vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis ha fatto visita al Sudtirol, parlando poi ai canali ufficiali del club per un discorso a 360° circa il mondo della Serie C: "Abbiamo fatto stamani un primo giro della struttura, qui vedo un mix di passione, investimenti e visione di scenario: per poter crescere ogni club di Lega Pro ha bisogno di questi elementi, qua ci sono e credo il Sudtirol sia pronto per il salto di categoria. L'ecosistema sportivo vede quest'anno 59 club, potenzialmente 60, ma la crescita di tutti deve riguardare ogni settori, non solo quello agonistico, e in tal senso abbiamo iniziato un percorso con un partner di profilo internazionale, ma ovviamente si deve passare dalla carta alla pratica".

Nel dettaglio: "Stiamo lavorando sulla riforma dei gironi, per un campionato più competitivo di quello attuale, e sul tema del minutaggio per supportare i sul settore giovanile e i giovani: questi sono i primi due temi da sviluppare come governance. Ci sarà poi la riforma dei campionati, per questo ci avvaliamo di Gravina, si parla da molto tempo di questo ma ora è arrivato il momento di procedere".