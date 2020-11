Livorno, dopo il fattaccio di Alessandria una maglia speciale: "No al razzismo"

Una brutta vicenda di insulti razzisti e macabra ironia sull'alluvione che nel 2017 colpì Livorno, una brutta vicenda, quella occorsa durante Alessandria-Livorno, che ha fatto discutere tutta la settimana: dagli spalti sono infatti piovute poco eleganti parole, e il club grigio è intervenuto nel dopo gara con un comunicato ufficiale, che individuava il responsabile del fatto in un giornalista regolarmente accreditato.

Sulla vicenda è poi intervenuto anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, e lo stesso Livorno, che questa sera, in occasione del confronto con la Giana Erminio, scenderà in campo con una speciale maglia contro il razzismo: "No al razzismo" sarà infatti la scritta apposta nella parte frontale della muta da gioco.