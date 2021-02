Livorno, Spinelli: "Favilla e gli indiani son favole. Azionariato popolare? Non siamo il Barça"

Come noto, a inizio settimana è nato "Livorno_popolare", il progetto di azionariato condiviso che punta a salvare il Livorno, ancora nei guai a livello societario.

Di questo, come riferisce livorno24.com, ne ha parlato Aldo Spinelli, che si è anche concentrato sulla possibile vendita del club: "E’ inutile stare a parlare degli acquirenti di turno che oltretutto non esistono, bisogna concentrarsi a sostenere la squadra che è l’unica cosa che conta in questo momento. Favilla, il gruppo indiano, sono tutte favole, puntiamo alla salvezza incoraggiando i nostri giovani che ci faranno raggiungere l’obiettivo. Guardate, a me non interessa altro che il Livorno, non seguo neanche le altre partite. Azionariato popolare? Livorno non è Barcellona o Madrid, apprezzo l’iniziativa, perché il Livorno è dei livornesi, ma portare avanti una società di calcio richiede risorse e investimenti importanti, che difficilmente i tifosi da soli potranno far fronte. Se comunque l’iniziativa andrà avanti cercherò di collaborare, perché è giusto che il Livorno appartenga ai suoi tifosi, in tal caso sarò pronto anche a cedere le mie quote e a sostenere l’iniziativa contribuendo con 100mila euro”.