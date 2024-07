Ufficiale Lucchese, il rinforzo a centrocampo arriva dal Monza. Zoppi firma un contratto biennale

Oggi alle 16:26

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Lucchese comunica l'arrivo in rossonero di Daniel Zoppi. "Centrocampista esterno molto duttile classe 2004, in arrivo dal Monza.

Zoppi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Inter, per poi fare esperienza nelle Under 17 e 19 della Cremonese, nell’Under 19 del Cesena e, per ultima, nell’Under 19 del Monza dal quale arriva a titolo definitivo, firmando un contratto biennale fino a giugno 2026.

Benvenuto in Rossonero Daniel e in bocca al lupo!".