Ufficiale Marangon saluta la Dolomiti Bellunesi. Il presidente: "Un riferimento, auguro il meglio"

Giacomo Marangon saluta la Dolomiti Bellunesi. Arrivato a fine 2023, in un anno e mezzo il centrocampista ha totalizzato 56 presenze, 28 gol una ventina di assist. Leader della squadra, Marangon ha messo la firma sulla promnozione in Serie C del club.

"Giacomo ha lasciato un segno indelebile – ha commentato il presidente Paolo De Cian –. Ed è stato molto importante nella conquista della promozione. Non solo per i numeri straordinari, ma per come ha interpretato ogni sfida: con cuore, intelligenza e spirito di sacrificio. Ha saputo accendere la luce nei momenti complicati ed essere un riferimento. A lui va il nostro più sincero “grazie”: per quello che ha dato e per il modo in cui si è messo a disposizione di chiunque. Gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera".