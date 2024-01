Ufficiale Monopoli, risolto anticipatamente il prestito di Botis. Il portiere torna all'Inter

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver risolto anticipatamente il trasferimento a titolo temporaneo dalla Football Club Internazionale Milano del calciatore Nikolaos Botis.

Il portiere classe 2004, arrivato a Monopoli a fine agosto scorso, chiude la sua esperienza in Puglia con una sola presenza (in Coppa Italia Serie C ad Avellino) e torna così al club lombardo.