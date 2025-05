TMW Juventus, continua il casting per la panchina: contatti con Marco Silva del Fulham

Dopo che Antonio Conte ha deciso di rimanere al Napoli per continuare la sua avventura alle falde del Vesuvio e Gian Piero Gasperini ha rispedito al mittente il tentativo in extremis, mantenendo fede all'accordo preso con la Roma, per la Juventus è necessario continuare la ricerca di un tecnico per la prossima stagione.

A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la dirigenza bianconera avrebbe avuto un nuovo contatto con i rappresentanti di Marco Silva, tecnico portoghese del Fulham, con i quali c'era già stato un primo abboccamento circa due mesi fa.

Silva (47) è alla guida dei Cottagers dal luglio 2021 e durante questo periodo ha messo a referto 184 partite con un bilancio di 84 vittorie, 35 pareggi e 65 sconfitte. In precedenza per l'allenatore di Lisbona esperienze con Everton, Watford, Hull City, Olympiacos, Sporting Lisbona ed Estoril.