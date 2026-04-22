Pineto, non scontata la permanenza di Tisci in panchina. Tre nomi per la possibile sostituzione

Ultimi 90 minuti della regular season di Serie C, che nel weekend ormai prossimo emetterà i verdetti mancanti, e renderà note anche le griglie playoff dei tre gironi; certo però della partecipazioni agli spareggi promozione, il Pineto, che non sta però solo pensando al post season ma anche al futuro.

Come infatti si legge sul portale tuttoc.com, dopo due ottime stagioni, per Ivan Tisci potrebbe essere giunta al termine l'avventura sulla panchina degli abruzzesi, con il club che sta pensando a eventuali profili per la possibile sostituzione se effettivamente si consumasse l'addio. I nomi al vaglio - e il sito citato non parla di contatti già avvenuti - sono quelli di Alessandro Bruno, esonerato dal Latina nel corso di questa stagione, Marco Pomante e Daniele Di Donato, con il primo alla guida del Teramo in Serie D e il secondo al timone dell'Arzignano Valchiampo.

Notizie imminenti probabilmente non arriveranno, ci sarà prima da archiviare definitivamente questa stagione, ma di certo c'è che il Pineto non vuole farsi trovare impreparato alle eventualità future.