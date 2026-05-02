Arzignano, domani c'è il Cittadella. Di Donato: "Loro obbligati a vincere, ma noi faremo buona gara"

Dopo una stagione non sempre vissuta serenamente, l'Arzignano ha trovato la sua quadra, e negli ultimi 90' della stagione ha centrato i playoff, che in occasione del primo turno della fase a gironi lo contrapporranno al Cittadella; gara secca, con i gialloblù che partono quindi dallo svantaggio del risultato, uno solo a favore, e dal fatto che la partita la giocheranno fuori casa.

A parlare del match, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico Daniele Di Donato: "Il percorso fatto in questa stagione è stato importante, abbiamo meritato ampiamente l’entrata nei playoff, che stiamo vivendo come sempre: senza pensare, perché siamo una squadra giovane. Siamo consapevoli delle nostre qualità e dei nostri limiti, e conosciamo la forza dell'avversario, ma per noi è una bella sfida, anche per vedere il grado di crescita fatto. Nell’ultimo periodo siamo stati obbligati a vincere ogni singola partita e i ragazzi sono stati bravi a recepire e ottenere questo risultato. Domani sarà un palcoscenico importante e non snaturerò il mio credo".

Sulla partita: "Affrontiamo il Cittadella che negli anni ha costruito un’identità molto solida, una squadra forte con giocatori di categoria superiore. Arriva dalla B, ha disputato i playoff per la Serie A e gli obiettivi rispetto a noi sono diversi. Sarà una partita difficile dove dovremo stare attenti, giocando con personalità e sacrificio. Loro sanno che contro l’Arzignano sono obbligati a passare il turno per forza e giocheranno per vincere perché il blasone glielo richiede: ne prendiamo atto ma siamo anche noi nelle condizioni di fare una buona gara. Chi sarà più bravo vincerà".