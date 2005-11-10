Ufficiale Ospitaletto, rinforzo sulla fascia sinistra: preso il terzino classe 2006 Giorgio Valota

Rinforzo per l'Ospitaletto, che ha annunciato l'arrivo del terzino classe 2006 Giorgio Valota. Di seguito la nota del club:

La società Ospitaletto Franciacorta è lieta di annunciare l’arrivo del terzino sinistro classe 2006 Giorgio Valota. Nonostante i vent’anni ha già collezionato 58 presenze in Serie D prima con il Ciliverghe (stagione 2024-2025) poi con la Pro Sesto (2025-2026) e ora si cimenterà con il mondo del calcio professionistico.

«Il ragazzo si è guadagnato il salto tra i professionisti grazie a due stagioni importanti in Serie D in cui è cresciuto molto. È forte fisicamente e ha delle caratteristiche tecniche che lo rendono funzionale per il nostro progetto. Servirà pazienza, determinazione per adattarsi alla Serie C e per compiere un ulteriore salto di qualità nella sua carriera», ha dichiarato il Direttore Sportivo Paolo Musso.



Nell’ultima stagione con in Serie D con la maglia della Pro Sesto ha disputato 27 partite e fatto 2 assist. «Le mie prime sensazioni da giocatore dell’Ospitaletto Franciacorta sono molto positive. Mi ha molto compito lo stadio Gino Corioni per la bellezza e per le sue dimensioni. Questi sono stimoli ulteriori per fare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Prima però sarà fondamentale entrare in sintonia con l’ambiente e con lo spogliatoio per completare il prima possibile il mio inserimento nel gruppo. Non vedo l’ora di iniziare. Questa mia stagione d’esordio tra i professionisti rappresenta un passaggio importante nella mia carriera e voglio dare tutto me stesso per crescere», ha affermato Giorgio Valota.