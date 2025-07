Ufficiale Pablo Gonzalez torna al Novara: è il nuovo tecnico della Primavera azzurra

Aveva chiuso la sua carriera da calciatore in Serie D con la maglia del NovaRomentin, ma Pablo Gonzalez, per la sua nuova vita da allenatore, ha deciso di tornare alle origini, sposando il progetto Novara: l'ex attaccante è stato nominato nuovo tecnico della Primavera azzurra, con un contratto annuale, valido quindi fino al 30 giugno 2026.

Questa la nota:

"Novara Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con Pablo Gonzalez, quale nuova guida tecnica della formazione primavera. Firma un contratto fino al 30 giugno 2026.

Quante gioie ha regalato ai tifosi azzurri su quel campo verde con il suo mancino. Lo avevamo lasciato da capitano della squadra poco più di due anni fa, ora lo ritroviamo in una nuova veste, pronto a dare indicazioni dalla panchina agli azzurrini. Nessuno meglio di lui potrà trasmettere ai giovani calciatori il senso di appartenenza e la passione per la nostra maglia. Nella passata stagione, la prima da allenatore, Pablo ha guidato la NovaRomentin al secondo posto in classifica nel Girone A di Serie D, vincendo poi i playoff di categoria.

Bentornato a casa Pablo e buon lavoro".

Queste poi, sempre ai canali ufficiali del club, le prime parole del mister: "Sono molto contento di essere tornato, anche se in un altro ruolo, come sapete questa è casa per me. Ringrazio la famiglia Boveri e il responsabile del settore giovanile Serao per avermi dato questa opportunità. Il mio compito sarà quello di far crescere i ragazzi, per essere poi un giorno protagonisti con la prima squadra. Sono pronto per questa nuova sfida”.