Padova, Sogliano: "Settembrini gradisce la destinazione. Porta? Valutiamo Seculin e Di Gennaro"

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano dalle colonne de Il Gazzettino ha fatto il punto sul mercato in entrata e uscita: “Soleri ha tante offerte e le possibilità sono due. Allungargli il contratto e darlo in prestito o cederlo a titolo definitivo tenendoci una percentuale sulla futura rivendita. Per Mokulu invece c’è la risoluzione automatica del contratto visto quanto successo. Rossettini? Faremo una valutazione più generale, è una scelta che va condivisa anche dal punto di vista tecnico. Non c’è fretta di dare una risposta oggi, ci siamo detti di risentirci tra sette-dieci giorni. Dipende anche da cosa a succede ad Andelkovic e Valentini che sono altri due giocatori esperti. - continua Sogliano soffermandosi sui portieri – Stiamo esaminando tre-quattro profili e quello di Seculin può essere un nome. Di Di Gennaro avevamo parlato parlato lo scorso anno, lo conosco dai tempi dell’Inter. Era un ottimo profilo anche se negli ultimi anni ha avuto qualche problema fisico e c’è da capire la situazione. Settembrini? Ho fatto una chiacchierata con il suo agente e sembra che il giocatore gradisca la destinazione. Lui è libero visto che non ha più il contratto con l’Entella e forse è più facile trovare un accordo”.