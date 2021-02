Perugia, Caserta sui due rigori sbagliati: "Succedeva anche a Baggio e Del Piero"

Il Perugia ieri, vincendo 3-0 sul Modena, ha consolidato la sua seconda posizione in classifica. L'allenatore degli umbri Fabio Caserta ha così parlato in conferenza stampa dopo la partita: "Gara bella vedere, si affrontavano due squadre forti e per noi non era facile. Sono contento, ma ora pensiamo alla Sambenedettese. Nessuna chiave se non la voglia e la determinazione di affrontarli a viso aperto".

La nota meno positiva sono semmai i due rigori sbagliati, ma Caserta rilancia: "Se dobbiamo trovare sempre qualcosa di negativo sicuramente sì. Ma i rigori si sbagliano, lo ha fatto anche Baggio o Del Piero. Guardiamo al positivo: la squadra ha reagito. Era facile perdere la testa, non si è demoralizzata e non ha subito il colpo".