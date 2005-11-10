Pescara e La Barba crescono insieme. Contratto d'apprendistato per il classe 2007
Dopo aver esordito in prima squadra in Coppa Italia, quattro minuti contro il Parma, nella passata stagione per il giovane difensore La Barba arriva anche il primo contratto con quel Pescara in cui è nato e cresciuto fin dai primi passi nel mondo del calcio. Lo comunica il club abruzzese con una nota sui propri canali social:
"Pescara Calcio e Jacopo La Barba crescono insieme.
Il difensore centrale, classe 2007 e prodotto del vivaio, ha sottoscritto il suo primo contratto di apprendistato professionalizzante con il club biancazzurro.
Un motivo di orgoglio per la società e per il calciatore che ha mosso i suoi primi calci nell’attività di base del Pescara Calcio, passando per le giovanili fino ai campionati Nazionali.
E oggi La Barba realizza anche il suo sogno di bambino perché Jacopo, a partire dal primo Luglio, sarà aggregato alla Prima Squadra".