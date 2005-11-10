Ufficiale Pescara, il vice presidente Bankowski lascia dopo quasi 18 anni: il comunicato del club

Motivi personali dietro la scelta dell'imprenditore che fu socio fin dalla rinascita del Delfino nel 2009

Il Pescara saluta uno dei protagonisti della rinascita dopo il fallimento e degli ultimi 17 anni di vita del club: si tratta del vice presidente Bankowski che per motivi personali ha deciso di lasciare ogni carica societaria. Lo comunica il club abruzzese con una nota in cui ringrazia e saluta l'imprenditore:

"Pescara Calcio e il suo presidente Daniele Sebastiani ringraziano con stima e gratitudine Gabriele Bankowski per aver vissuto insieme e con passione le vicissitudini biancazzurre per quasi 18 anni.

Socio fondatore del Delfino – che insieme ad altri imprenditori nel 2009 ha costruito la rinascita del club Biancazzurro, il già vice presidente ha deciso, per motivi personali, di lasciare i ruoli dirigenziali che lo hanno visto protagonista in queste stagioni.

Il presidente Sebastiani – che da sempre considera Bankowski un fratello maggiore e con il quale ha condiviso tanti momenti indimenticabili e altri meno felici -, vuole ringraziarlo personalmente per quello che ha fatto fino a oggi con la certezza che, come ribadito dallo stesso Bankowski, non farà mancare il suo prezioso apporto anche da semplice tifoso e amico dei colori biancazzurri.

Grazie Gabriele e ad maiora".