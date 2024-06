Ufficiale Pianese, arriva il rinnovo di Proietto. E la conferma dello staff tecnico di mister Prosperi

È con una nota ufficiale che la "Pianese comunica la conferma dello staff per la stagione 2024-2025. Umberto Di Giacomo ricoprirà per la secondo stagione consecutiva il ruolo di secondo allenatore, un connubio con Mister Fabio Prosperi che ha portato grandi soddisfazioni alla società bianconera. Emanuele Vassalli continuerà ad essere il preparatore atletico anche nella stagione che vedrà la Pianese ritornare tra i professionisti. Stesso discorso anche per Giacomo Palmi a cui spetterà il ruolo di allenatore dei portieri.

Uno staff formato da uomini di grande temperamento, oltre che professionisti seri attaccati attraverso legami di grande valore ai propri ragazzi".

Ma non finisce qui. La società toscana, fresca di ritorno in Serie C, ha "con grande soddisfazione il rinnovo di contratto di Francesco Proietto. Classe 2001, Francesco disputerà la seconda stagione in maglia bianconera. Centrocampista dalle qualità tecniche straordinarie, dotato di grande dinamismo, Proietto è stato senza alcun dubbio uno tra i migliori centrocampisti dello scorso campionato diventando un faro nel centrocampo amiatino.

Auguriamo a Francesco - ragazzo eccezionale, grande lavoratore e con un potenziale di alto valore - un grande in bocca al lupo per la seconda stagione con la nostra società".

