Ufficiale Pineto, secondo colpo di giornata: arriva a titolo definitivo Alessandretti per la difesa

Dopo l'attaccante Selvini, il Pineto ha annunciato l'arrivo anche di un rinforzo per la propria retroguardia sempre a titolo definitivo: Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo con vincolo pluriennale le prestazioni del calciatore Giovanni Alessandretti. Centrale umbro classe 2001, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Ascoli Calcio, nell’ultima stagione Alessandretti ha guidato la difesa del Teramo, mentre in passato ha vestito le maglie di Recanatese, Giulianova e L’Aquila.

Le parole del difensore

“Il Pineto perché ha manifestato un forte interesse nei miei confronti sin da subito e per il modus operandi del Direttore e del Presidente che da anni stanno ottenendo ottimi risultati in questa categoria lavorando molto bene con giocatori di proprietà. - sono le prime parole del centrale - Sono molto carico, non vedo l’ora di iniziare e di confrontarmi con la categoria. Darò tutto me stesso come sempre e mi metterò a disposizione del mister. Ai tifosi chiedo di supportarci sempre, dovranno essere in nostro uomo in più in campo”.

La Società rivolge un sincero in bocca al lupo al ragazzo per la nuova avventura in biancazzurro, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni.