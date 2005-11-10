Ufficiale Pineto, nuovo rinforzo per l'attacco: Selvini ha firmato un contratto pluriennale

"Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo con vincolo pluriennale le prestazioni del calciatore Alessandro Selvini. Attaccante laziale classe 2004, scuola Frosinone, Selvini proviene dal Forlì, dove ha totalizzato 13 presenze e un assist, dopo le esperienze precedenti maturate con Lucchese e Rimini". Con questa nota il club abruzzese ha annunciato l'arrivo del calciatore ventiduenne che in carriera ha messo a segno sette reti in 54 presenze in Serie C; "La Società rivolge al ragazzo un sincero in bocca al lupo per la nuova avventura in biancazzurro, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni".

Le parole del neo acquisto del Pineto

"Quello del Pineto è un bel progetto, mi ha subito convinto. C’è un’idea di calcio che si sposa perfettamente con le mie caratteristiche e con la mia voglia di crescere. Ho sensazioni positive. - sono le prime parole di Selvini ai canali ufficiali della società - Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione. Arrivo in una Società seria, con un gruppo forte e ambizioso: sono emozionato, ma allo stesso tempo molto concentrato. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato, adesso sta a me ripagarla dando tutto me stesso in campo. Per me rappresenta anche una sfida personale, avrò una motivazione in più per dare il massimo. Ai tifosi posso promettere che darò sempre l’anima per questa maglia".