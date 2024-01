Ufficiale Pineto, innesto in mezzo al campo: dall'Avellino arriva Sannipoli

Nuovo acquisto per il Pineto che preleva in prestito dall'Avellino il centrocampista classe 2000 Sannipoli che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell'Avellino in 20 occasioni fra Serie C e Coppa Italia di categoria con un gol. Questa la nota degli abruzzesi:

Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Avellino il diritto alle prestazioni sportive di Daniel Sannipoli.

"Ringrazio il presidente Silvio Brocco e il direttore Di Giuseppe che hanno giocato un ruolo fondamentale per questa mia scelta: credono in me e cercherò di ripagare in tutti i modi questa fiducia. A Pineto cercherò di portare quelle che credo essere le mie caratteristiche, corsa forza e fame". Le prime parole del giocatore